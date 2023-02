Dói só de ver: youtuber gasta 400 mil euros em Ferrari para... destrui-lo

A carregar o vídeo ...

Com quase cinco milhões de seguidores no Youtube, o youtuber 'WhistlinDiesel' é conhecido pelos seus vídeos radicais e extremos, mas o mais recente é capaz de superar todos os limites. Sem grande amor ao dinheiro - ou talvez por tê-lo em demasia... -, o youtuber decidiu investir mais de 400 mil euros num Ferrari F8 Tributo, tendo como único propósito deixá-lo nas piores condições possíveis. No título do vídeo, 'WhistlinDiesel' diz mesmo que investiu os 400 mil euros no Ferrari apenas para destrui-lo. Não foi o caso, porque o carro acabou intacto, mas o tratamento que lhe deu... deve deixar muita gente em Maranello de cabelos em pé.



O Ferrari F8 Tributo, refira-se, conta com um motor V8 de 720 CV capaz de alcançar os 340 km/h e de chegar aos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos.



O vídeo completo pode ser visto abaixo