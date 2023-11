A carregar o vídeo ...

Dois adeptos do FC Porto fizeram 7 mil quilómetros para pedir a camisola a Otávio, internacional português que este sábado foi titular na vitória do Al Nassr sobre o Al Khaleej, por 2-0, um jogo em que Cristiano Ronaldo foi destaque. Os dois adeptos foram entrevistados antes de entrarem no estádio e mostraram a tarja que prepararam para o jogador: "7000km pela tua camisola, Otávio", pode ler-se. Até ao momento, não se sabe se estes dois adeptos tiveram a prenda que queriam...