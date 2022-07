A carregar o vídeo ...

Francisco Trincão somou esta quinta-feira, no particular contra o Villarreal, os primeiros minutos com a camisola do Sporting. No final do encontro, dois jovens adeptos dos leões invadiram o relvado do Estádio do Algarve e foram na direção do internacional português, cumprimentando-o e pedindo para que tirasse uma 'selfie' com eles.