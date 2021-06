Dois golos, um penálti falhado e uma recarga inacreditável: o resumo do Espanha-Polónia

Espanha e Polónia empataram (1-1) em jogo da 2.ª jornada do Grupo E do Euro'2020, que teve Álvaro Morata em destaque... pelos melhores e piores motivos. O avançado espanhol até inaugurou o marcador, mas conseguiu fazer pior do que Gerard Moreno na recarga do penálti falhado pelo jogador do Villarreal. Pelo meio Lewandowski empatou a partida, fixando aquele que viria a ser o resultado final. Depois de Budapeste, eis que surge mais uma surpresa neste Europeu, desta feita em Sevilha. [Vídeo: VSports]