Jogadores do Dínamo Moscovo tiveram de ser separados em jogo de festa do aniversário do clube

Anton Shunin e Dmitry Skopintsev foram 'apartados' por Daniil Fomin ou o pior poderia ter acontecido. O Dínamo Moscovo escolheu esta sexta-feira para celebrar os 100 anos de existência, num aniversário que na realidade aconteceu no passado dia 18. Hoje, no jogo para o campeonato em casa com o Fakel Voronezh, dois jogadores estiveram perto de chegar a vias de facto e valeu a intervenção pronta do capitão. Como nada correu bem, o Dínamo 'brindou' os adeptos com uma derrota (0-2) na 25ª jornada da liga russa.