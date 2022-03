A carregar o vídeo ...

Pouco mais de dois meses depois do violento acidente que quase lhe tirou a vida, Egan Bernal deu mais um passo na sua incrível recuperação, ao voltar a treinar na estrada com a sua bicicleta. Ainda terá sido mais um passeio do que propriamente um treino, mas a verdade é que para os fãs do ciclismo é sempre uma boa notícia ver o colombiano da INEOS de volta à bicicleta.