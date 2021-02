Dois prolongamentos e 'show' de LeBron James: Lakers vencem Pistons em jogo eletrizante

A carregar o vídeo ...

Foi o último jogo da madrugada da NBA e também o mais emotivo. Os Los Angeles Lakers derrotaram os Detroit Pistons (135-129) em casa ao fim de... dois prolongamentos! LeBron James voltou a ser decisivo e deu espetáculo com 33 pontos, 11 assistências e 5 ressaltos, contando ainda com a habitual ajuda de Anthony Davis (30 pontos, 3 assistências e 5 ressaltos). Confira neste vídeo os melhores momentos da partida no Staples Center. [Vídeo: Twitter NBA]