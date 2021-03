Dolores Aveiro celebra vitória com camisola 7 do Sporting com o nome de... Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

A família de Cristiano Ronaldo voltou a celebrar de forma efusiva mais uma vitória do Sporting, com grande parte do clã Aveiro a celebrar o triunfo diante do Tondela ao som da 'Marcha do Sporting'. No meio da festa houve um pormenor que chamou à atenção, com Dolores Aveiro a pegar numa camisola dos leões, com o número 7, com o nome precisamente de Cristiano.