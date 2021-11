Dolores Aveiro festejou efusivamente após apuramento do Sporting para os 'oitavos' da Champions

A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro assistiu ao encontro entre Sporting e Borussia Dortmund em Alvalade, o qual terminou com o triunfo dos leões por 3-1 e consequente apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões. No final do jogo, a mãe de Cristiano Ronaldo não conteve a alegria e festejou efusivamente nas bancadas com um cachecol na mão. [Vídeo: Twitter]