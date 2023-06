A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro partilhou esta quinta-feira, através das redes sociais, imagens do aniversário de Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo que celebrou o 13.º aniversário no passado sábado, 17 de junho, em Madrid. A mãe do craque português surge no vídeo, assim como Georgina Rodríguez. [Vídeo: Dolores Aveiro/Instagram]