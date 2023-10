Doloroso: juiz fratura tíbia após ser atingido por martelo nos Jogos Asiáticos

A carregar o vídeo ...

A prova do lançamento do martelo dos Jogos Asiáticos, realizada esta madrugada, ficou marcada por um momento assustador e doloroso para um dos juízes que estava junto da 'gaiola'. Tudo aconteceu numa tentativa de Ali Zankawi, do Kuwait, que falhou por completo o seu lançamento e acabou por acertar em cheio com o engenho na perna do árbitro, que estava ali ao lado.



De 62 anos, Huang Qinhua ficou visivelmente em mau estado, quase sem saber onde estava, sendo desde logo auxiliado pelo próprio atleta, que parecia também perplexo por aquilo que acabara de suceder. Zankawi rapidamente tratou de tentar estancar a hemorragia, antes da chegada dos elementos da equipa médica que o levariam para o hospital. Já observado, Huang Qinhua viu ser-lhe detetada uma fratura exposta da tíbia direita, estando de momento internado mas estável.



O martelo, refira-se, pesa cerca de 7,2 quilos, o que já de si é capaz de ferir severamente quem é atingido, mas o problema é mesmo a velocidade a que é lançado...