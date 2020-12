Domagoj Vida é central, mas com um golo destes até dá para desconfiar...

A carregar o vídeo ...

Domagoj Vida é defesa central e, como tal, marcar golos não é propriamente a sua principal tarefa. Ainda assim, a verdade é que o croata até se dá bastante na área contrária, levando já doze temporadas seguidas a marcar (na época passada, por exemplo, até fez cinco). Ora, o primeiro desta época surgiu este domingo, num gesto técnico que entra já para os melhores do ano na Turquia. Foi diante do BB Erzurumspor, numa vitória do Besiktas por 4-0.