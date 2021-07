«Domingos Soares de Oliveira tem muita informação privilegiada e cláusula anti-rival é proteção para o Benfica»

A carregar o vídeo ...

Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, tem uma cláusula anti-rival. Ao que Record apurou, este ponto no contrato permite ao dirigente receber o salário durante três anos, depois de deixar os encarnados, para não reforçar as estruturas de Sporting ou FC Porto. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de 'Record', comentou este tema no programa 'Hora Record' (CMTV).