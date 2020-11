A carregar o vídeo ...

O Presidente dos Estados Unidos apelou esta terça-feira ao voto nas presidenciais que decorrem hoje com um vídeo de dois minutos em que mostra fragmentos das danças que protagonizou nos seus comícios ao som da popular canção "YMCA" do grupo Village People. Donald Trump acompanhou as imagens do vídeo publicado na rede social Twitter com a mensagem: "VOTE! VOTE! VOTE!".