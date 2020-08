Doncic está 'on fire': esloveno assina números brutais e dá vitória com triplo em cima da buzina

A carregar o vídeo ...

Luka Doncic está completamente intratável neste playoff. Diante dos LA Clippers, numa partida para a qual até esteve em dúvida devido a lesão, o esloveno assinou números brutais, com 43 pontos, 17 ressaltos e 13 assistências, mas mais importante de tudo fez o triplo da vitória em cima da buzina no prolongamento. Um momento fantástico do esloveno, que permitiu aos Mavs empatarem a série com os LA Clippers a dois jogos.