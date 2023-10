Doncic volta a Madrid e dá sapatilhas a adepta em troca de ... bolos tradicionais espanhóis

A carregar o vídeo ...

Luka Doncic, base esloveno de 24 anos, voltou a Madrid na terça-feira para defrontar o Real Madrid , clube onde se destacou ainda muito jovem, em um jogo particular que os merengues acabariam por vencer 127-123. No final do encontro, a estrela agora nos Dallas Mavericks, fez a vontade de uma adepta que possuía um cartaz que dizia: "Luka, troco as tuas sapatilhas por uns sobaos [bolo tradicional espanhol]".