Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por mensagens de várias figuras do futebol a desejar boa sorte a Turki Al Sheikh para o torneio de futebol virtual onde o dono do Almería ia participar. Ora, o desenlace não foi o desejado e, talvez por não tet muitos problemas com dinheiro, Al Sheikh acabou por descarregar a sua fúria na própria televisão.