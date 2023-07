Dono dos Chicago Bears oferece bilhete a homem que limpava vidros... no 15.º andar

A carregar o vídeo ...

Quando saiu para o seu dia de trabalho, este especialista em limpeza de vidros estaria longe de imaginar aquilo que o dia lhe reservava. Quando estava no 15.º andar, a tratar de limpar os vidros da sede dos Chicago Bears, chamou a atenção do próprio presidente e CEO da equipa da NFL, que rapidamente se decidiu aproximar da janela com uma oferta: bilhetes para o próximo jogo dos Bears, para si e para a sua família. Surpreendido, o homem que estava do outro lado, de seu nome Cesar, encetou então uma conversa com Kevin Warren (mais com gestos do que outra coisa...), na qual a secretária deste tomou a iniciativa de anotar o número da pessoa em causa para lhe fazer chegar a oferta.