Dorival Júnior confirma saída do Flamengo: «A Direção entendeu que este seria o momento de uma mudança»

Dorival Júnior confirmou este sábado de madrugada em Portugal a saída do Flamengo. O treinador campeão da Libertadores e da Taça do Brasil garantiu que a escolha pertenceu à Direção do emblema carioca. "Financeiramente, a nossa renovação não seria um problema como nunca foi em clube nenhum em que eu estive. A Direção entendeu, e eu respeito, que este momento seria o momento de uma mudança. Quero deixar um agradecimento de coração a todos os jogadores, funcionários do clube que fizeram do nosso dia-a-dia um dia leve, tranquilo, de trabalho e dedicação com o Flamengo", disse, pelas redes sociais. Assim, Vítor Pereira tem caminho aberto para se tornar o próximo treinador do Mengão.