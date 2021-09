Dortmund-Union Berlin: Haaland decidiu fazer isto para acabar com as dúvidas no Iduna Park

.@Bundesliga_DE | Dortmund 4-2 Union Berlin



Haaland volta a dar descanso ao Dortmund



Erling Haaland voltou a mostrar todo o seu instinto goleador na vitória () do Borussia Dortmund sobre o Union Berlin, no Signal Iduna Park. Um minuto após a formação forasteira reduzir para o 3-2 no marcador, o avançado norueguês apareceu para fazer este golaço e acabar com todas as dúvidas. [Vídeo: ELEVEN]