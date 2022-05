A carregar o vídeo ...

Com o título conquistado, os jogadores do Rio Ave foram chamados um a um para receberem as medalhas de campeão. Para último ficou o treinador Luís Freire, um dos mais aplaudidos pelos adeptos. Já depois disto, Vítor Gomes, capitão de equipa, levantou o troféu para delírio dos vila-condenses