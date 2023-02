Dos distritais à Liga Sabseg: Chiquinho Carlos já fez de tudo no Mafra

A carregar o vídeo ...

Corria o ano de 1986 quando Chiquinho Carlos disse adeus aos brasileiros do Flamengo e decidiu atravessar o Oceano Atlântico para rumar ao Benfica, onde conquistou logo a dobradinha. No entanto, muitos não sabem que a sua relação mais duradoura em Portugal - de onde nunca mais saiu - foi com outro emblema do distrito de Lisboa, nomeadamente o Mafra. Foi jogador, treinador de guarda-redes, adjunto e atualmente… joga pelos veteranos. Este casamento leva 21 anos! Contamos tudo em mais um episódio do 'Aqui jogas em casa', numa parceria com o Placard.pt.