Unai Emery fez questão de abraçar e agradecer a todos os jogadores e dirigentes do Villarreal pela vitória sobre a Juventus, que colocou o submarino amarelo nos quartos de final da Liga dos Campeões. Já no balneário foram Chukwueze, Danjuma, Coquelin e Yeremi Pino quem animou a festa. [Vídeo: One Football]