Dos gestos de Palhinha e Porro a Essugo no balneário, ao presente de Paulinho a Slimani: os bastidores do Sporting-Arouca

Dário Essugo estreou-se a titular pela equipa principal do Sporting no campeonato e fez história. Cientes do possível nervosismo do ainda menino, João Palhinha e Pedro Porro dirigiram-se até ao jogador para dar alguma serenidade e incentivo. Já no final, Paulinho fez questão de oferecer a bola de jogo a Slimani, que bisou na vitória (2-0) dos leões na receção ao Arouca. Eis os bastidores do último duelo do Sporting para o campeonato. [Vídeo: Sporting CP]