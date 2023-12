A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp e vários jogadores do plantel do Liverpool descalçaram as chuteiras para distrubir sorrisos e presentes às crianças que se encontram internadas no hospital pediátrico Alder Hey. Um momento certamente inesquecível para as crianças e as suas famílias nos dias que antecem a quadra natalícia (Vídeo: X).