Dos tímidos protestos junto do árbitro ao agradecimento aos adeptos em Milão

A carregar o vídeo ...

O FC Porto perdeu em casa do Inter Milão por 1-0 e, logo após o apito final, alguns jogadores ensaiaram alguns protestos junto do árbitro. A situação foi rapidamente sanada, com Sérgio Conceição até a tomar a iniciativa de afastar os seus pupilos. Depois, os jogadores portistas voltaram-se para o outro lado do estádio e agradeceram aos adeptos que se deslocaram a Itália para apoiar a equipa.