'Doutor Milagres' mostra imagens da recuperação em tempo recorde de Otávio

Eduardo Santos, conhecido como 'Doutor Milagres', foi o fisioterapeuta responsável pela recuperação em tempo recorde de Otávio e, nas redes sociais, mostrou algumas imagens do processo que realizou ao lado do médio do FC Porto, que se lesionou no início de fevereiro, frente ao Marítimo. O brasileiro, refira-se, atuou esta sexta-feira os 90 minutos do clássico diante do Benfica, que terminou com vitória dos azuis e brancos (2-1) . (: Instagram/Eduardo Santos)