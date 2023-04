Dramático final na Maratona de Hamburgo: líder colapsa aos 42 quilómetros e perde prova

A carregar o vídeo ...

A Maratona de Hamburgo ficou marcada por um momento absolutamente dramático na corrida feminina, com a etíope Tiruye Mesfin, líder em grande parte da prova, a tropeçar (provavelmente devido a uma ligeira quebra de energia) no exato momento em que passou a marca dos 42 quilómetros, a somente 195 metros da meta. A atleta tropeçou, reergueu-se a muito custo, mas acabou superada por Dorcas Tuitoek, que venceria com 9 segundos de avanço. Esses 195 metros que fizeram toda a diferença...