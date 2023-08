Dramático: Sifan Hassan cai a 15 metros da meta e perde título mundial nos 10.000

A carregar o vídeo ...

Sifan Hassan tinha o objetivo de conquistar três medalhas nos Mundiais de Budapeste, nos 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Esta noite, na primeira final do seu programa - os 10.000 -, a holandesa esteve muito perto de consegui-lo... até que a 15 metros da meta tudo mudou. Em luta ao sprint com Gudaf Tsegay, a holandesa parecia estar no comando das operações, mas num ápice tropeçou e foi ao solo. Não conseguiria recuperar-se e finalizaria apenas na 11.ª posição. Um final dramático que, mesmo assim, não retirou o sorriso à carismática holandesa.