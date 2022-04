A carregar o vídeo ...

O quarto jogo do playoff da NBA entre Denver Nuggets e Golden State Warriors (126-121) ficou marcado, logo nos instantes iniciais, por um lance que 'incendiou' o ambiente para o resto do encontro. Draymond Green tentou tirar a bola das mãos de Nikola Jokic, mas acabou por acertar em cheio no olho do sérvio, gerando de imediato um reboliço no centro do terreno. (: ESPN)