Draymond Green pede desculpa após atingir adversário a soco mas garante: «A minha intenção não era atingi-lo»

A carregar o vídeo ...







Draymond Green garantiu depois do jogo de Golden State com Phoenix que não teve a intenção de atingir Jusuf Nurkic, gesto que lhe valeu a expulsão do encontro na segunda parte. O jogador dos Warriors explicou na conferência de imprensa que rodou e que acabou por atingir o adversário inadvertidamente. "Como sabem, não sou o tipo de pessoas que pedem desculpa por aquilo que fazem de propósito, mas peço desculpa ao Jusuf porque não tive a intenção de o atingir." Quando lhe perguntaram se tinha visto as imagens, atirou: "Uma repetição nunca vai parecer bem, sei quais eram as minhas intenções." (Vídeo TNT/Twitter)