Royston Drenthe estreou-se este domingo a marcar pelo Racing Murcia. O internacional holandês, antigo jogador de Real Madrid e Everton, aproveitou uma jogada ensaiada - que começa com um livre lateral - para visar com estrondo a baliza do Lorca e atirar para o seu primeiro golo neste regresso a Espanha. [Vídeo: Carrusel Deportivo]