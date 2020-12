A carregar o vídeo ...

Relegado para a equipa de reservas do Chesea, Danny Drinkwater foi figura esta segunda-feira no duelo com o Tottenham pelas piores razões, ao ser expulso devido a esta ação sobre Alfie Devine. Foi um duelo entre dois jogadores que têm entre si 14 anos de diferença. Drinkwater tem 30, Devine 16... Note-se que ambos foram expulsos.