A carregar o vídeo ...

O Estrela da Amadora realizou este sábado o primeiro treino da pré-temporada, que contou com cerca de duas centenas de adeptos no Estádio José Gomes. No final da sessão, que se prolongou ao longo de quase duas horas, houve fogo de artifício nas bancadas e os jogadores agradeceram o apoio recebido. (Vídeo Record)