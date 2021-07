A carregar o vídeo ...

Duas dezenas de adeptos do Sporting esperavam a equipa na chegada ao Estádio Algarve, local onde os leões defrontam esta quinta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental) o Belenenses SAD em mais um jogo de preparação para a nova temporada. Frederico Varandas também seguia no interior do autocarro dos leões.