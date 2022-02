Duas explosões numa das principais ruas de Abu Dhabi, onde decorre o Mundial de Clubes

A carregar o vídeo ...

Registaram-se esta noite duas explosões na Hamdan Street, uma das ruas no coração de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), onde decorre o Mundial de Clubes. Inicialmente, suspeitou-se de um possível ataque por parte do grupo armado islâmico Houthis mas as autoridades explicaram que foi uma botija de gás que explodiu. Não há registo de feridos e a situação foi controlada.