Duas roscas e um pontapé digno de Puskàs: 'miúdo' do Palmeiras marca golo de levantar o estádio

O Palmeiras vai goleando o Flamengo por 4-0 ao intervalo do encontro entre as duas equipas na Taça de São Paulo em juniores, mas para além do resultado desnivelado que consta no marcador há que dar o devido destaque a um remate acrobático do menino Endrick, avançado de apenas 15 anos do Verdão que depois de duas roscas teve a 'audácia' para fazer um golo digno de Puskàs. [Vídeo: Palmeiras / Twitter]