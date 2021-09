Dupla mão na área, golo anulado e penálti no Marítimo-Arouca: lance 'obrigou' VAR a intervir

Final de primeira parte frenético no Marítimo-Arouca , com vários eventos no mesmo lance a obrigarem o árbitro Manuel Oliveira a consultar as imagens do VAR. Após um canto, Cláudio Winck marcou para os madeirenses o golo que lhes dava a reviravolta, mas o Arouca ficou a pedir mão na bola do jogador brasileiro do Marítimo e o árbito foi ao monitor. Acontece que Manuel Oliveira 'descobriu' uma mão na bola de um jogador do Arouca (João Basso) anterior ao toque com o braço do defesa do Marítimo e assinalou penálti a favor dos insulares. [Vídeo: VSports]