Primeira parte emotiva em Vila do Conde com um golo para cada lado no Rio Ave-Portimonense . Contudo, os algarvios quase voltaram a ganhar vantagem já nos descontos com duas oportunidades no mesmo lance. Aderlan, primeiro, e Kieszek, logo a seguir, evitaram aquele que seria o segundo golo dos algarvios. [Vídeo: VSports]