A carregar o vídeo ...

Autor do golo que no domingo ditou o empate a um golo entre PSV e Ajax, Dusan Tadic foi alvo de um agressão na saída do Philips Stadion, ao ser atingido no rosto por uma moeda lançada por adeptos da equipa da casa que naquele momento o insultavam. Segundo a emissora NOS, o Ajax já terá submetido uma queixa junto da polícia.