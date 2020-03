A carregar o vídeo ...

Dybala só precisou de oito minutos em campo para resolver o Juventus-Inter. O criativo argentino da Vecchia Signora agarrou a bola no flanco direito do ataque, tabelou com Cristiano Ronaldo, driblou meia equipa nerazzurri e ainda atirou de trivela para o fundo das redes de Handonovic. [Vídeo: ESPN]