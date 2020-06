À entrada do último minuto regulamentar de jogo, André Almeida cruzou para Dyego Sousa que se encontrava no coração da área do Tondela solto para cabecear. Na tentativa de disputa de bola, o avançado brasileiro do Benfica chocou com Petkovic, lateral-direito do Tondela, e queixou-se de ter sido agarrado. [Vídeo: VSports]