«É a hora da verdade»: filme sobre Pantani pode explicar morte do ciclista italiano

'O caso Pantani - O homicídio de um campeão' é um filme sobre o antigo ciclista italiano Marco Pantani que estreia na próxima segunda-feira em Itália e, de acordo com a produtora, será uma "reconstrução precisa e fascinante da vida do campeão que revelará detalhes não publicados sobre a sua morte". Recorde-se que Pantani foi encontrado morto num quarto de hotel a 14 de fevereiro de 2004 e, segundo a autópsia, a causa da morte foi uma paragem cardíaca provocada por overdose de cocaína. Mas até hoje nada foi provado ou esclarecido e há quem coloque as hipótese de suicídio ou assassinato por ligações à Máfia. [Vídeo: Youtube]