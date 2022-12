«É a pior que já vi»: entrada sobre luso-inglês do Leicester deixou Brendan Rodgers horrorizado

A carregar o vídeo ...

É caso para dizer que Wili Alves, médio luso-inglês, foi do céu ao inferno em 24 horas. O jogador, de 17 anos, estreou-se pela equipa principal do Leicester, em jogo da Taça da Liga inglesa frente ao MK Dons, na terça-feira e no dia seguinte sofreu uma lesão arrepiante, em partida da FA Youth Cup diante do Wolverhampton. A atitude de Caden Voice, que viu naturalmente o vermelho direto, fez exaltar os ânimos no relvado, com alguns jogadores dos foxes a correrem para o jogador dos wolves na sequência do lance. Wili Alves sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho que o vai afastar dos relvados durante nove meses, pelo que não volta a jogar em 2022/23, como o próprio revelou nas redes sociais. Quem já comentou este lance foi Brendan Rodgers, treinador da equipa principal do Leicester, que o caraterizou assim: "A pior entrada que já vi num campo de futebol." [Vídeo: Twitter]