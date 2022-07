A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo partilhou uma storie no Instagram onde aparece no iate a cantar, com muita emoção, uma música intitulada 'E agora', de Nininho Vaz Maia. O craque português está de férias com a família em Maiorca e os passeios de barco no Mediterrâneo têm sido muito frequentes por estes dias. (Vídeo Instagram)