O Liverpool venceu o Leicester com um bis de Diogo Jota, mas o internacional português não foi o único a receber os 'mimos' dos adeptos. Enorme ovação escutou Salah, recém-regressado da CAN antes mesmo de ser lançado a jogo por Klopp aos 60' - ainda acertou no ferro e viu um golo ser-lhe negado por Schmeichel [Vídeo Twitter Liverpool]