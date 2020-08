A carregar o vídeo ...

No mesmo dia em que foi 'convidado' por Stefan Schwarz para rumar ao Benfica , Zlatan Ibrahimovic partilhou nas redes sociais um vídeo captado a bordo de um iate no qual mostra a sua rotina de treinos neste período de férias. Num segundo vídeo, onde aparece a saltar para a água, o sueco deixa uma legenda bem ao seu estilo: "um leão em terra, um tubarão no mar".