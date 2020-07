A carregar o vídeo ...

Vindo do Rizin Fighting Federation, naquele que era o seu primeiro combate no UFC, o checo Jiri Prochazka apresentou-se da melhor forma no principal campeonato de artes marciais mistas, ao resolver o seu duelo com o suíço Volkan Oezdemir, no UFC 251, com um cruzado de direita devastador no segundo assalto. Bela apresentação...