O Palmeirasapós o empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e houve naturalmente muita festa no relvado no momento da entrega da taça. Os comandados de Abel Ferreira e os adeptos deram asas à alegria, entre confetis e muita cantoria. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)