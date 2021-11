É caso para dizer 'não se metam com Jokic': empurrão do sérvio deixa Markieff Morris a 'ver estrelas'

A carregar o vídeo ...

Denver Nuggets e Miami Heat enfrentaram-se esta madrugada, com vitória para a equipa do Colorado por, em mais uma ronda da NBA. O destaque foi para Nikola Jokic, MVP da liga e poste dos Nuggets e Markieff Morris, extremo dos Miami Heat. Numa tentativa de roubar a bola, o jogador dos Heat fez uma dura falta sobre Jokic, algo que o sérvio não gostou, retribuindo o gesto com um empurrão... Ambos acabaram expulsos da partida. [Twitter/BleacherReport]